BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce samedi matin 12 décembre 2020



Covid-19 : l'impérieuse nécessité de prudence

C'est officiel, à compter du 15 décembre 2020, les vols entre La Réunion et la Métropole pourront reprendre de façon normale, sans que les voyageurs n'aient à justifier de motifs impérieux de déplacement. Cela s'inscrit dans la stratégie nationale de déconfinement suite à la diminution du nombre de cas Covid-19 (environ 10000 cas/jour). Si cette annonce est bien évidemment une bouffée d'oxygène pour les compagnies aériennes, l'économie et le tourisme réunionnais, la réouverture des frontières sans aucun contrôle fait de nouveau planer la crainte d'une flambée épidémique, comme ce fut le cas en juillet/août derniers. D'où l'intérêt d'une impérieuse nécessité de prudence

Trophée Jules Verne : Thomas Coville abandonne et se dirige vers La Réunion

Ayant constaté une avarie de safran sur son bateau Sodebo Ultim 3, Thomas Coville a été contraint d'abandonner le Trophée Jules-Verne vendredi 11 décembre 2020. Seize jours après son départ au large d'Ouessant, il doit ainsi regagner La Réunion pour fiabiliser son navire et rentrer ensuite à Lorient.

Un week-end sous le signe de la culture urbaine

La culture urbaine est mise à l'honneur ce week-end du 12 et 13 décembre 2020 à La Réunion. A Saint-Denis, le Big up festival pose ses valises à la Cité des Arts pour deux jours de concerts, masterclass. A Saint-Louis, c'est la piscine du Gol qui sera investie par une quarantaine de graffeurs pour repeindre les murs à l'occasion du festival Run Colorz.

Vaste opération de contrôle sur la route nationale 2

Afin de lutter contre les comportements dangereux sur les routes de La Réunion et suite au constat alarmant du nombre de tués sur les routes en novembre où dix personnes ont trouvé la mort, "le préfet Jacques Billant a mené une action de sensibilisation et de contrôles routiers dans la nuit du vendredi 11 décembre au samedi 12 décembre 2020 entre 21h00 et 1h00 à Sainte-Marie au rond-point de Gillot et à Saint-André" note la préfecture

La pa Météo France i di, sé zot i di – Le grand retour du soleil

Matante Rosina est en certaine : le soleil va triompher ce samedi 12 décembre 2020. Notre gramoune précise qu'il y aura bien quelques gouttes de pluie, mais que cela ne suffira pas à masquer le beau temps. Elle ajoute que le vent sera modéré. Et chez-vous comment est le ciel ?