Ces samedi 12 et dimanche 13 décembre 2020, le musée Stella Matutina organise un événement autour de l'héritage réunionnais. Ateliers de fabrication artisanale, marché de l'artisanat, expositions et visites guidées rythmeront le week-end. Les ateliers sont accessibles sur réservation.

Rendez-vous le samedi 12 et le dimanche 13 décembre pour un voyaz dan'tan lontan à l'occasion de "Nout' Léritaz" au musée Stella Matutina !

Au programme :

• Ateliers de fabrication artisanale : Cerf volant traditionnel, Colle pistache, Tirage carte postale (technique 1848), Samoussa, Bobre, Bonbons piment, Tapis mendiant, Tressage Vacoa, Goni, Kayamb, Paillage & Canage.

• Marché de l’artisanat local : le fait main de l'association Arts et Traditions 974

• Expositions sur la vie lontan (voitures, photos et objets lontan, etc..).

• Visite guidée de l'exposition temporaire et de la Cour Tabisman.

• Concert Guétali Trio Mamiso (sur réservation).

• Ciné Lontan : La Réunion des années 1930.

• Projections nocturnes plein air le samedi soir.

• Restauration sur place.

Accès gratuit au Village artisanal, 5 euros par ateliers sur réservation uniquement. Visite du musée à 6 euros.