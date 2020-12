Brigitte Croisier n'est plus. Elle s'est éteinte à son domicile ce samedi 12 décembre 2020 des suites d'une longue maladie. Elle avait 74 ans. Réunionnaise d'adoption, de coeur et de combats, elle a été une infatigable militante de la cause réunionnaise en général et de la cause des femmes en particulier. Professeur de philosophie, écrivaine, collaboratrice de Paul Vergès, fondateur du PCR, membre active de l'Union des femmes réunionnaise, elle savait se passionner pour l'autre, pour la défense des plus faibles, des sans voix, de celles et de ceux qui sont La Réunion.

Attentive et attentionnée, elle savait pousser à la réflexion sans jamais juger et encore moins invectiver. Sans doute parce que solide dans ses convictions, ses combats et ses idéaux elle n'avait aucun mal à s'enrichir des d'autres idées avec pour objectif fondamental le mieux-être de La Réunion et des Réunionnais.e.s. La Réunion perd aujourd'hui l'une de ses grandes défenseures. A son époux, Jean-Yves Langenier, ancien maire du Port, à sa fille Muriel, à sa famille et à ses proches, Imaz Press - où elle publiait réguièrement des articles -, présente ses condoléances et les assure de son soutien

A l'annonce du décès de Brigitte Croisier, les hommages ont afflué

• Huguette Bello, maire de Saint-Paul

C’est avec tristesse que j’apprends le décès de Brigitte Croisier. Elle a participé aux combats que l’Union des Femmes Réunionnaises a menés et contribué à l’émancipation des femmes. L’Union des Femmes Réunionnaises et moi-même, faisons part de nos sincères condoléances affectueuses et attristées à son mari Jean Yves Langenier et à leur fille Murielle ainsi qu’à tous leurs proches.

• Emmanuel Séraphine, président du TCO

C’est avec une profonde tristesse que j‘apprends le décès de Brigitte Croisier. Ma première pensée va à son époux Jean-Yves Langenier et à sa fille Muriel ; je leur souhaite beaucoup de courage dans cette douloureuse épreuve. Enseignante, professeur de philosophie, Brigitte Croisier était une intellectuelle qui avait fait le choix de s’engager pleinement à la Réunion, au côté de son conjoint dont elle a partagé toute la vie militante.

Epouse du Maire du Port et du Président du TCO, Jean-Yves Langenier, Brigitte Croisier était surtout connue pour son engagement dans la vie intellectuelle aux côtés du Parti communiste réunionnais et de l’UFR. Avec Laurence Vergès et Ginette Ramassamy , elle a été l’une des principales animatrices de la "Commission Culture Témoignages", à l’initiative à l’époque de l’organisation de grandes conférences à La Réunion . Dans ce cadre, elle a activement participé à la venue dans notre île de personnalités aussi éminentes qu’Albert Jacquart, Georges Amado, René Depestre, Jean Ziegler.

Très impliqué dans le milieu culturel, elle a écrit un récit de vie sur le père René Payet et un livre consacré au poète Alain Lorraine . Naturellement sensible aux idées de Paul Vergès dont elle a été l’une des proches collaboratrices, elle a notamment réalisé avec lui le livre d’entretien " D’une île au Monde " et plus récemment , coécrit un ouvrage sur sa vie politique avec Bernard Idelson et Geoffroy Géraud-Legros..

A tous ceux qui l’ont connue, Brigitte Croisier laissera le souvenir d’une intellectuelle engagée, fidèle à ses idées et pleine d’humanité.

En mon nom personnel et au nom du TCO, j’adresse mes sincères condoléances à Jean-Yves Langenier, à leur fille Muriel et à tous leurs proches.