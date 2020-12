Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Un grand marché de Noël se tient du 12 au 13 décembre 2020 de 10h à 18h sur la place du village artisanal de l'Eperon. Plus de 180 exposants y sont présents et un passage du Père Noël est même prévu chaque jour aux alentours de 15h. L'entrée sur le site est libre et gratuite. Néanmoins, les gestes barrière devront y être respectés. (Photo d'illustration : Tienbooo)

