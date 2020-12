La mairie de Saint-Benoît, en partenariat avec la Chambre d'Agriculture et la SCA Fruits Réunion, lance son premier Marché paysan ce dimanche 13 décembre de 6 heures à 13 heures à Sainte-Anne, en face de l'Office du tourisme (en contrebas du parking de l'église). Nous publions le communiqué ci-dessous.

Cette initiative répond avant tout à la volonté des Saint-Annois de disposer d'un marché dans leur quartier. Le marché paysan offre aux clients la possibilité d'accéder à des produits locaux d'excellence, diversifiés, savoureux, gouteux et frais au meilleur prix ! L'objectif est également de valoriser les circuits-courts et rétablir le lien entre consommateurs et producteurs.



Liste des produits (non exhaustive) disponibles ce dimanche : letchis, mangues, fruits de la passion, melons, ananas, pastèques, oignons péi, ail péi, gros piment, pots de fleurs, brèdes, betterave, courgette, pâtisson, piment, bringelles, agrumes, safran péi, la rouroute, gingembre, sirop de gingembre, huile essentielle de géranium, massalé, miel, patate douce, songe, produits transformés, Etc.



Compte tenu du contexte lié à l'épidémie de Covid-19, le marché paysan a été organisé dans le strict respect des règles sanitaires et en lien étroit avec la sous-préfecture.



Un protocole a été mis en place :

- Accès régulé par les ASVP / présence de la Police municipale

- Désinfection des mains à l'entrée (gel hydroalcoolique)

- Distance d'un mètre entre les clients et les stands

- Pas de manipulation des produits

- Port du masque obligatoire