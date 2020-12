La commune de Saint-Denis organise une collecte de sang le 13 décembre à la salle polyvalente de l'Hôtel de ville. Cette collecte de noël se déroulera de 9h à 15h, pour des raisons de distanciation et de sécurité, les dons se ferrons uniquement sur rendez-vous. Nous publions le communiqué de la commune de Saint-Denis. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Une collecte de sang est organisée à la salle polyvalente de l’Hôtel de Ville, le dimanche 13 décembre 2020 de 9h00 à 15h00. Pour garantir le respect des mesures de distanciation, de sécurité et nous permettre de gérer le flux, les dons se font actuellement sur rendez-vous.

Vous pouvez le faire sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou par téléphone au 0262 90 53 07 ou 0262 90 53 92. Les besoins sont toujours aussi importants. On compte sur vous ! ...Et n’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité et de votre masque.