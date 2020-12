Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 7 décembre au vendredi 11 décembre 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 7 décembre - Le volcan est en éruption

* Mardi 8 décembre - Traitement des cancers de la peau : des essais cliniques à La Réunion fin 2021

* Mercredi 9 décembre - Réseau routier : ça va (très) mal

* Jeudi 10 décembre - Les professionnels du tourisme ont toujours le moral en berne

* Vendredi 11 décembre - Covid-19 : vers la levée des motifs impérieux le 15 décembre

Le Piton de la Fournaise est entré en éruption dans la nuit du dimanche 6 décembre au lundi 7 décembre 2020. L'éruption se situe à l'ouest du cratère Bory comme le montre les caméra de observatoire volcanologique. "Depuis 02h28 heure locale, une nouvelle crise sismique est enregistrée. Cette crise sismique est accompagnée de déformation rapide. Ceci indique que le magma est en train de quitter le réservoir magmatique et se propage vers la surface. Une éruption est probable à brève échéance dans les prochaines minutes ou heures" écrivait l'observatoire volcanologique dans la nuit. Cela a effectivement été le cas peu de temps après. Il s'agit de la troisième éruption de l'année

La SAS Torskal s'approchant de la mise en oeuvre d'essais cliniques de phase 1 relatifs à la validation de Nanothéranostic, un traitement des cancers cutanés par photothérapie plasmonique induite par irradiation dans le proche infra-rouge (IR), le groupe Clinifutur, fondé par le docteur Michel Deleflie, vient d'entrer au capital de la start-up pour l'appuyer dans le cadre d'un partenariat à long terme

Avec près de 40 km d'embouteillages cumulés sur les routes nationales "sous surveillance" du centre régional de gestion des rutes (CRG) chaque matin, se déplacer à La Réunion relève du parcours du combattant, amenant son lot de stress, de crise de nerfs, d'accident ou d'incivilités. Plus de 10 ans après l'élection de Didier Robert à la présidence du Conseil régional, collectivité cheffe de file en matière de déplacement interurbain, force est de constater que rien n'a été résolu, bien au contraire, la situation semble avoir empiré, et ce, malgré le foisonnement d'idées et de projets

Le tourisme est l'un des secteurs économiques des plus touchés par la crise sanitaire. Les hôtels, gîtes et auberges de l'île (sur)vivent au rythme des annonces gouvernementales. Malgré la fin des motifs impérieux pressentie, pour le moment, au 15 décembre 2020, les professionnels du tourisme ont toujours le moral en berne

C'est l'annonce que beaucoup attendaient à La Réunion ce jeudi 10 décembre 2020 : les déplacements inter-régionaux seront de nouveau autorisés entre les régions, malgré les 10.000 cas de Covid-19 quotidien en France. On peut donc supposer que les motifs impérieux seront levés à cette date, bien qu'il faille désormais attendre la confirmation de la part des autorités réunionnaises. C'est désormais à Jacques Billant, préfet de La Réunion, de se prononcer sur ce sujet. Comme l'a rappelé le Premier ministre ce jeudi, "les règles ne sont pas forcément homogènes" dans les Outre-mer