Kelly Rangama, ou la première étoile réunionnaise de la gastronomie

Kelly Rangama, en décrochant une étoile au guide Michelin en janvier 2020, est devenue la première chef étoilée originaire de La Réunion. De ses premiers pas en cuisine avec son papa à l'ouverture de son propre restaurant à Paris, elle revient sur son parcours incroyable, qui l'a même menée jusque sur les plateaux de télévision.

Sully Andoche i rakont zistoir lo roi ek Mésyé Lang San Zo

Amoureux de la langue kréol, zarboutan nout culture, Sully Andoche est ce qu'on pourrait appeler un conteur moderne. Né dans les années 60 et originaire de Saint-Denis, il a pu contempler l'évolution du conte réunionnais entre tradition et modernité. Contemporain de l'ancienne école, il utilise aujourd'hui ses textes et ses histoires afin de partager la kultur et la langue kréol.

La Possession : des pâtissiers en herbe aux collèges de Teixeira et d'Albany

Mercredi 9 décembre 2020, plusieurs élèves de 3ème prépa-métiers des collèges Teixeira et Jean Albany de la Possession se sont rendus au lycée hôtelier de la Renaissance à Plateau-Caillou pour découvrir les formations culinaires de l'établissement. Accompagnés par leurs professeurs Christophe Thiaw-Wing et Manuella Melchior, ils ont également mis la main à la pâte (à chou) en participant à un atelier de pâtisserie.

Brigitte Croisier, écrivaine et militante de la cause réunionnaise, n'est plus

Brigitte Croisier n'est plus. Elle s'est éteinte à son domicile ce samedi 12 décembre 2020 des suites d'une longue maladie. Elle avait 74 ans. Réunionnaise d'adoption, de coeur et de combats, elle a été une infatigable militante de la cause réunionnaise en général et de la cause des femmes en particulier. Professeur de philosophie, écrivaine, collaboratrice de Paul Vergès, fondateur du PCR, membre active de l'Union des femmes réunionnaise, elle savait se passionner pour l'autre, pour la défense des plus faibles, des sans voix, de celles et de ceux qui sont La Réunion.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Beau temps le matin, quelques averses dans l'après-midi

Matante Rosina dit qu'il fera plutôt beau ce dimanche 13 décembre 2020. Elle a vu dans le fond de sa marmite de riz qu'il y aura bien quelques petites averses dans l'après-midi et qu'elles seront les bienvenues pour arroser les plantes et les fleurs victimes de la sécheresse. Et chez-vous comment se passent les choses ?