La compagnie aérienne Corsair a rétabli samedi 12 décembre 2020 sa liaison au départ de la Réunion vers Mayotte. Deux vols hebdomadaires à destination de Mayotte interviendront les mardis et les samedis. Le programme de vol de la compagnie prévoit par ailleurs de proposer quatre vols par semaine à partir de juin 2021. Nous publions ci-dessous le communiqué de Corsair. (Photos : Corsair)

"Acteur historique majeur dans l’océan Indien depuis 30 ans, la compagnie rétablit sa liaison au départ de la Réunion vers Mayotte, qu’elle desservira dès le 12 décembre, sur une base annuelle, à raison de deux fréquences hebdomadaires. Les vols au départ de Dzaoudzi à destination de Paris-Orly transiteront par la Réunion. La reprise de la desserte de Mayotte s’inscrit dans le projet stratégique de faire de Corsair LA compagnie des Outre-mer.

Ce projet est porté par un consortium d’investisseurs qui se sont récemment portés acquéreurs de la totalité du capital de Corsair conformément à l’accord signé le 26 novembre 2020 entre Corsair, l’Etat et le consortium Corsair renforce sa présence sur les destinations ultra-marines Corsair reprend ses vols au départ de la Réunion vers Mayotte à raison de deux fréquences par semaine les mardis et samedis. En complément, en réponse à une forte demande sur la période des fêtes de fin d’année, Corsair ajoute deux vols supplémentaires les jeudis 17 décembre 2020 et 7 janvier 2021.

De plus, afin de marquer sa volonté de s’inscrire durablement sur la ligne Réunion/Mayotte, Corsair prévoit d’augmenter son programme de vols dès le mois de juin 2021 avec quatre fréquences hebdomadaires. En développant les connexions sur le trafic régional, Corsair offre plus de flexibilité à ses clients en termes d’horaires et de jours de vols.

Deux vols hebdomadaires à destination de Mayotte les mardis et samedis :

- départ de la Réunion à 13h35 / arrivée à 14h45

- départ de Mayotte à 16h30 / arrivée à 19h45

Sur le long courrier, afin d’apporter plus de confort à ses clients, Corsair a adapté ses horaires au départ de la Réunion pour Paris-Orly. La compagnie assure ainsi un temps de transit très court, réduit d’une heure pour les passagers en provenance de Mayotte. C’est également une véritable opportunité pour l’ensemble des clients qui profiteront d’une arrivée anticipée sur Paris-Orly.

Ouverture de deux agences sur Mamoudzou et Pamandzi

Afin de faciliter les réservations, la compagnie aura le plaisir d’accueillir ses clients au sein de deux agences. L’agence principale ouvrira lundi 14 décembre en centre-ville de Mamoudzou, au pied de l’hôtel Caribou, du lundi au samedi midi. Les clients de la compagnie pourront également se rendre au comptoir de vente Aéroport ouvert les jours de vols. Grâce à l’arrivée de nouveaux actionnaires, Corsair, dispose de tous les moyens pour mener à bien son projet et devenir LA compagnie des Outre-mer.

Acteur majeur des territoires d’outre-mer et de l’océan Indien en particulier, Corsair réalise 70% de son chiffre d’affaires sur ces destinations core business. Depuis 30 ans, la compagnie assure le maintien de la continuité territoriale dans des conditions attractives. Corsair confirme aujourd’hui sa volonté de se renforcer sur les DROM avec un renforcement de ses destinations actuelles, Réunion, l’île Maurice, Martinique, Guadeloupe, et depuis le 12 décembre, Dzaoudzi qui rejoint le réseau de la compagnie.

Corsair confirme également sa présence sur les destinations Abidjan et Montréal, avec l’objectif de 7 fréquences dès que possible. Le 26 novembre, Corsair a signé un accord avec l’Etat et un consortium d’investisseurs, dont un membre réunionnais, qui se sont portés acquéreurs de la totalité du capital de la compagnie. La finalisation de l’opération devrait intervenir d’ici la fin de l’année. Grâce à cet accord et à l’arrivée de nouveaux actionnaires, la compagnie dispose de tous les moyens pour mener à bien son projet de devenir LA compagnie des Outre-mer.

Un projet de modernisation de la flotte pour participer à la transition énergétique du transport aérien Corsair poursuit le renouvellement et la modernisation de sa flotte. Sur les 5 A330-900 NEO déjà commandés, 3 avions intégreront la flotte en avril, mai et juin 2021. Le 4ième NEO devrait être livré en décembre 2021. Corsair opérera donc une flotte de 9 avions dès décembre 2021. En juin 22, le 5ième NEO remplacera le dernier A330-200 encore présent dans la flotte qui sera alors considérablement rajeunie avec un âge moyen de 5 ans.

Les performances en matière de protection de l’environnement seront très nettement améliorées, grâce à une nouvelle motorisation des NEO qui permet de diminuer les émissions carbonées et les nuisances sonores. Consciente de sa responsabilité sociale et environnementale, Corsair modernise ainsi très rapidement sa flotte et contribue activement à la transition énergétique du transport aérien.

Pascal de Izaguirre, Président-Directeur général de Corsair, commente : " Nous sommes très heureux de rétablir la ligne Réunion/Mayotte qui facilitera les déplacements inter-îles et apportera plus de flexibilité en termes d’horaires et de jours de vols pour nos clients réunionnais et mahorais. Notre retour marque également notre volonté de conforter notre rôle majeur sur les dessertes domiennes pour soutenir le développement économique et touristique et assurer la continuité territoriale de la France. Corsair dispose de tous les moyens nécessaires pour mener à bien son projet et devenir LA compagnie des Outre-mer "