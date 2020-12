Retrouvez ici tous les changements de circulation : travaux et chantiers à venir. Prudence sur la route et bonne semaine de la part du CRGT. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours

RN1 - Le Port/St Denis - Travaux de nettoyage divers

Sur la RN1 entre Le Port et Route du Littoral secteur Pointe du Gouffre, travaux de nettoyage divers les nuits du lundi 14 au jeudi 17 décembre inclus. Voies de gauche neutralisées de 20h à 5h dans les deux sens.

RN1 - St Paul/Le Port - Travaux du nouveau pont sur la Rivière des Galets

Sur la RN1 au Port et à St Paul, pour permettre des travaux nécessaires à la construction du nouvel ouvrage de la Rivière des Galets, la circulation sera interdite dans les deux sens entre l’échangeur du Sacré Coeur et celui de Cambaie de 20h à 5h la nuit du vendredi 11 décembre. Une déviation sera mise en place par la RN7 Axe Mixte.

RN1 - St Pierre/St Louis - Travaux de balayage en rive et en TPC

Sur la RN1 entre l'échangeur Badamier à St Pierre et celui de Bel Air à St Louis, travaux de balayage en rive et en terre-plein central les nuits du mardi 8 décembre au jeudi 10 décembre inclus. Voie neutralisée selon les besoins dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h.

RN1A - Trois Bassins - Travaux de mise en oeuvre d'enrobés

Sur la RN1A à Trois Bassins, pour permettre des travaux de mise en oeuvre d’enrobés dans le secteur de la Pointe de Trois Bassins, la circulation sera interdite dans les deux sens de 20h à 5h la nuit du vendredi 11 décembre. Une déviation sera mise en place par la RD100, la RD9 et la Route des Tamarins. Pour les usagers (piétons, cycles et cyclomoteurs) interdits de circuler sur la RN1, un aménagement sécurisé sera mis en place au droit du chantier.

RN2 - Ste Rose - Travaux de sécurisation et d’aménagement de sécurité

Sur la RN2 à Ste Rose secteur Bonne Espérance, travaux de sécurisation et d’aménagement de sécurité jusqu'au vendredi 18 décembre. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Denis/St Suzanne-Travaux de balayage mécanique

Sur la RN2 de Saint Denis à Sainte Suzanne, travaux de balayage mécanique la nuit du vendredi 11 décembre. Neutralisation de la voie de droite ou de gauche selon l'avancement du chantier de 20h à 5h.

RN2 - St Benoit - Travaux de sécurisation de la falaise

Sur la RN2 à St Benoît secteur les Orangers, travaux de sécurisation de falaise jusqu'au vendredi 18 décembre. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Suzanne/St André - Travaux d’entretien d'espace verts

Sur la RN2 entre Bel Air à Ste Suzanne et échangeur de Salazie à St André, travaux d’entretien d'espace verts jusqu'au vendredi 18 décembre. Neutralisation d’une voie dans un sens ou l’autre selon l’avancement des travaux de 7h à 15h.

RN2001 - Etang Salé/St Louis - Travaux de curage de fossé et de dérasement

Sur la RN 2001 de l'Etang Salé pont Mathurin à St Louis giratoire du Gol, travaux de curage et de dérasement jusqu'au mercredi 23 décembre. Circulation alternée selon les besoins du chantier de 7h30 à 16h.

RN3 - La Plaine des Palmistes - Travaux de construction de muret

Sur la RN3 Plaine des Palmistes début d'agglomération, travaux de construction de muret jusqu'au vendredi 18 décembre. Circulation alternée de 9h à 15h.

RN3 - La Plaine des Palmistes - Travaux de confortement et de réalisation de murets de sécurité

Sur la RN3 à la Plaine des Palmistes secteur Les Platanes, travaux de confortement et de réalisation de murets de sécurité jusqu'au vendredi 18 décembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux de confortement de chaussée d'urgence

Sur la RN5 route de Cilaos secteur Cap Rouge, travaux de confortement de chaussée d'urgence jusqu’au mercredi 23 décembre. Circulation alternée au droit du chantier assorti de coupures n'excédant pas 20 mn de 7h à 17h.

RD11 - St Leu/Route Piton St Leu - Travaux d'aménagement d'un carrefour giratoire

Sur la RD11 Route Piton St Leu lieu-dit Quatre Robinets, travaux d'aménagement d'un carrefour giratoire jusqu'au vendredi 18 décembre. Circulation alternée de 7h30 à 15h30.

RD16 - Les Avirons/Route du Tévelave - Travaux de fouille pour pose de câbles

Sur la RD16 Les Avirons/Route du Tévelave, travaux de fouille pour pose de câbles jusqu'au vendredi 18 décembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD16 - Les Avirons/Route du Tévelave - Travaux de fouille pour pose de câbles

Sur la RD16 Les Avirons/Route du Tévelave, travaux de fouille pour pose de câbles jusqu'au vendredi 18 décembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD18 - Les Avirons/Route de la Ravine Sèche - Travaux de suppression du radier Ravine Maurice

Sur la RD18 aux Avirons/Route de la Ravine Sèche, travaux de suppression de radier de la Ravine Maurice jusqu'au vendredi 18 décembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD26 - Entre Deux/Route de l'Entre Deux - Travaux de fouille sous chaussée

Sur la RD26 Route de l'Entre Deux entre les PR5+920 et PR8+660, travaux de fouille sous chaussée jusqu'à fin janvier 2021. Circulation alternée de 8h à 17h.

Chantiers à venir

RN1 - Etang Salé/St Pierre - Travaux de nettoyage

Sur la RN1 Etang Salé et St Pierre, travaux de nettoyage les nuits du lundi 14 au jeudi 17 décembre inclus. Voie neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

RN1 - Etang Salé/St Pierre - Travaux de broyage de végétaux

Sur la RN1 entre les Sables Etang Salé et Badamier à St Pierre, travaux de broyage de végétaux du lundi 14 au vendredi 18 décembre. BAU neutralisée de 7h à 15h.

RN1 - St Leu - Travaux de réparation de glissières

Sur la RN1 à St Leu Ravine Fontaine, travaux de réparation de glissières la nuit du lundi 14 décembre. Voie neutralisée de 20h à 5h.

RN1 - St Pierre/Etang Salé - Travaux de peinture

Sur la RN1 entre Ravine Blanche St Pierre et l'Etang Salé, travaux de peinture les nuits du lundi 14 au jeudi 17 décembre inclus. Voie neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

RN2 - Ste Rose/Ravine Bonin - Travaux de renforcement de réseaux d'eau pluviale

Sur la RN2 à Ste Rose Ravine Bonin, travaux de renforcement de réseaux d'eau pluviale du lundi 14 au vendredi 18 décembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Marie - Travaux de marquage traditionnel

Sur la RN2 à Ste Marie entre la Ravine des Chèvres et Duparc, travaux de marquage traditionnel la nuit du jeudi 17 décembre. Neutralisation d’une voie selon l’avancement des travaux dans le sens Est/Nord de 20h à 5h.

Evénements (hors chantiers)

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 13 décembre de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.



Les usagers peuvent écouter le répondeur Inforoutes sur le 0262 97 27 27