Publié il y a 3 minutes / Actualisé le Vendredi 11 Décembre à 07H29

Matante Rosina dit qu'il fera plutôt beau ce dimanche 13 décembre 2020. Elle a vu dans le fond de sa marmite de riz qu'il y aura bien quelques petites averses dans l'après-midi et qu'elles seront les bienvenues pour arroser les plantes et les fleurs victimes de la sécheresse. Et chez-vous comment se passent les choses ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

