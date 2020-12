Le collectif féministe NousToutes, qui lutte contre toutes formes de discriminations ou violences faites aux femmes, propose un petit guide anti-sexiste en ligne pour ces fêtes de fin d'année. Avec lui, ses adeptes pourront développer un sens de la répartie des plus efficaces grâce aux réponses aux remarques désagréables qu'il contient. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Les fêtes de fin d'année sont généralement synonymes de fête, bons moments en famille et plaisirs culinaires. Néanmoins, la magie de cette période de l'année peut parfois être minée par des remarques sexistes ou à connotations sexuelles super désagréables pour les femmes. Afin de leur venir en aide, le collectif féministe NousToutes leur propose un petit guide anti-sexiste en ligne contenant des réponses "toutes prêtes" pour réagir aux différentes remarques les plus fréquentes. Grâce à lui, ses adeptes détiendront un sens de la répartie à toute épreuve.

Disponible en ligne, le guide propose dans un premier temps diverses techniques permettant de contrer une éventuelle remarque déplacée. Il est alors possible d'opter pour plusieurs solutions : "Renvoyer la question pour gagner du temps et trouver de la répartie", "Détourner l'attention" ou encore "Renvoyer au groupe pour trouver des alliés". Après avoir choisi l'une de ces techniques, NousToutes propose différents styles de réponses tels que "les chiffres, l'humour, l'inversion, ou le cynisme". A travers ce procédé, il est dès lors possible d'avoir accès à une répartie adaptée et personnalisée.

Capture d'écran réalisée depuis le guide en ligne

Différentes mises en situation sont alors à disposition. Les adeptes du guide peuvent en effet accéder à plusieurs cas de figure, constitués des phrases particulièrement désagréables généralement prononcées.

En voici un petit florilège :

- "Les féministes exagèrent !"

- "Tu n'as toujours pas de copain ? Pourquoi tu te trouves pas quelqu'un ?"

- "C'est un jouet de garçon ça !"

- "Et les enfants c'est pour quand ?"

Si cette dernière proposition est choisie avec l'option "réponse avec humour", le collectif NousToutes offre dès lors une réponse imparable pour faire taire l'auteur de cette question déplacée :

Capture d'écran réalisée depuis le guide en ligne

Ayant une multitudes de réponses de ce genre à disposition, NousToutes permet ainsi grâce à son petit guide anti-sexiste d'avoir la parade pour quasiment chaque question désagréable. Désormais, les amateurs de propos sexistes n'auront ainsi qu'à bien se tenir…

vl/www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com