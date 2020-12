Pour commencer l'année 2021 en prenant de bonnes résolutions, la section Sport Santé de l'OMS du Port propose des séances de Pilates. Dès le mois de janvier, il sera possible découvrir cette méthode de bien être. Infos et réservations au 02 62 42 41 20. Nous publions le communiqué de l'OMS du Port.

La section Sport Santé de l’O.M.S. du Port vous propose de démarrer cette nouvelle année sous le signe du bien-être et vous offre des séances de Pilates. Infos et réservations au 02.62.42.41.20 Découvrez une méthode aussi douce pour le cœur qu’efficace pour le corps.



Le Pilates, du nom de son fondateur Joseph Pilates, est une méthode d’entraînement physique qui s’inspire du yoga, de la danse et de la gymnastique. Fondée sur 8 principes fondamentaux (concentration, contrôle, centre de gravité, fluidité, précision, respiration, enchaînement et isolement) elle sollicite dans la plupart des exercices la sangle abdominale, les muscles du dos et les fessiers.

Les bénéfices de cette méthode sont nombreux. Au-delà du bien-être dans lequel nous plonge le Pilates par sa technique de respiration, la pratique du Pilates permet de corriger et d’améliorer sa posture, en tonifiant les muscles profonds, et en améliorant la souplesse. Cette méthode permet d’obtenir un ventre plus plat, de soulager les douleurs chroniques du dos et d’améliorer l’état de santé globale de l’individu.



Même s’il est admis que le Pilates présente bien plus d’agréments que d’inconvénients il n’en demeure pas moins que c’est une activité qui sollicite principalement les muscles du dos et de la sangle abdominale. Une faiblesse dans l’un comme dans l’autre requiert l’avis de votre médecin ou de votre kinésithérapeute, mais aussi d’en informer votre coach Sport Santé. De plus, la pratique du Pilates compte bon nombre de mouvements effectués à même le sol. En cas de limitations fonctionnelles modérées merci de vous adresser directement à Sylvia, éducatrice A.P.A. à l’O.M.S. du Port.