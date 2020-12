Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

L'Établissement français du sang invite les citoyens à faire un cadeau précieux et utile pour noël. Le 27 décembre se tiendra une collecte de sang à la salle Kab'art portail à Saint-Leu. Cette collecte se déroulera de de 9h à 15h et se fera sur rendez-vous pour des raison sanitaires et de sécurité. Il est possible de prendre rendez-vous sur internet à l'adresse mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou par téléphone au 0262 90 53 92/ 0262 90 53 07 Nous publions le communiqué de l'EFS.

