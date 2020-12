BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce lundi 14 décembre 2020 :



- Le secteur de l'événementiel entre lassitude et sentiment d'abandon

- "Les eaux du volcan" : de la Fournaise à l'océan, un documentaire qui suit le courant

- Décès de John Le Carré, maître britannique du roman d'espionnage

- Saint-Denis : des bons plans vacances pour les marmailles

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps fait-il chez vous ce lundi ?

Le secteur de l'événementiel entre lassitude et sentiment d'abandon

Le secteur de l'événementiel a été l'un des premiers a arrêté son activité au début de l'épidémie. Et pour la plupart, le travail n'a toujours pas recommencé. Entre restrictions sanitaires et protocoles irréalisables, la profession entière est partagée entre un sentiment d'abandon de la part du gouvernement, et la lassitude de ne pas pouvoir travailler. L'Union événementielle de La Réunion (Unev) a donc décidé de se rassembler devant la préfecture ce mardi 15 décembre 2020 pour "montrer qu'ils sont toujours là". (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Les eaux du volcan" : de la Fournaise à l'océan, un documentaire qui suit le courant

Le 16 décembre 2020 sortira le documentaire de "Juste Rémi", "Les eaux du volcan". Ce film vise à sensibiliser le public sur la préservation de l'environnement. Le vidéaste suit le fil de l'eau, du volcan jusqu'à l'océan. Dans des prises de vues aériennes, terrestres et subaquatiques, l'histoire nous fait découvrir les lieux et les espèces subaquatiques rencontrées en suivant le cycle de l'eau de l'île.

Décès de John Le Carré, maître britannique du roman d'espionnage

Le maître britannique du roman d'espionnage John Le Carré, qui a vendu plus de 60 millions de livres dans le monde, est décédé à l'âge de 89 ans d'une pneumonie. "C'est avec une grande tristesse que je dois annoncer que David Cornwell, connu dans le monde sous le nom de John le Carré, est décédé après une courte maladie (non liée au Covid-19) en Cornouailles samedi soir, le 12 décembre 2020. Il avait 89 ans. Nos pensées vont à ses quatre fils, à leurs familles et à sa chère épouse, Jane", a déclaré Jonny Geller, PDG du groupe Curtis Brown, dans un communiqué publié sur le site internet de cette agence artistique basée à Londres.

Saint-Denis : des bons plans vacances pour les marmailles

Les bons plans vacances de la ville de Saint-Denis sont de retour du 4 au 20 janvier 2021. De nombreuses activités seront proposées aux enfants âgées de 3 à 17 ans. Au programme, des activités culturelles et sportives, des sorties cinéma et du fun ! Pour en profiter inscrivez vos enfants du 14 au 23 décembre de 8h30 à 15h à la direction de l'Éducation. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Denis.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Quel temps fait-il chez vous ce lundi ?

Matante a décidé de prendre un peu de repos. Avant de partir se promener avec son amie Matante Mimose elle n'a pas eu le temps de regarder dans le fond de sa tasse de café et elle n'a donc pas pu prévoir le temps de ce lundi 14 décembre 2020. Pouvez-vous l'aider et lui dire quelles sont les couleurs du ciel au-dessus de vos têtes