Publié il y a 7 heures / Actualisé il y a 44 minutes

Plusieurs radars tourelles sont maintenant installés sur l'île et certains ont déjà été vandalisés, comme celui de Sainte-Suzanne dernièrement. Pourtant, la Préfecture a décidé leur mise en service progressive, et au fil de l'eau, à compter du 16 décembre 2020 et non à partir du 20 décembre comme annoncé précédemment. La poursuite du déploiement se fera en 2021, pour une livraison totale 80 radars tourelles sur le département. Nous publions ici le communiqué de la préfecture (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

