Dans le cadre du plan de relance, plus de 39 millions d'euros investis vont être alloués à La Réunion pour rénover thermiquement 53 bâtiments. Nous publions le communiqué ci-dessous.

La liste des bâtiments publics de l’Etat qui pourront être rénovés thermiquement grâce aux investissements publics prévus dans le cadre de " France Relance " vient d’être rendue publique à l’occasion de la conférence nationale de l’immobilier stratégique, présidée par Jean-Castex, Premier ministre, Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics.



A La Réunion, 53 bâtiments pourront être rénovés thermiquement pour un montant de 39 633 208 euros.



L’ensemble des projets sélectionnés sont consultables sur la cartographie