Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

La maire de Saint-Paul, le préfet, la rectrice, et le président du Conseil départemental étaient présents dans le cirque de Mafate ce mardi 15 décembre 2020 pour une reconnaissance suite aux incendies du Maïdo. Chaque représentant était présent dans différents îlets du cirque. Suite à la dégradation de la météo sur place, le président du Département Cyrille Melchior est actuellement bloqué à Roche Plate, et ignore à quelle heure son hélicoptère pourra décoller. Le préfet et la rectrice ont de leur côté pu regagner Saint-Denis au départ de Aurère. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

