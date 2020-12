BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mardi 15 décembre 2020 :



- Deux scrutins pour le prix d'une : une nécessité de cohérence politique

- Emmanuel Macron annonce un référendum pour inscrire la défense du climat dans la Constitution

- Les motifs impérieux, c'est fini

- Vakans dann Port : plusieurs activités sont programmées

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps fait-il chez vous ce mardi ?

Deux scrutins pour le prix d'une : une nécessité de cohérence politique

Contrairement à 2015 où les départementales et les régionales avaient eu lieu à deux périodes différentes, respectivement en mars et en décembre, le gouvernement devrait revenir, en 2021, à une logique plus orthodoxe, celle de la concomitance des élections. Même si la date de ces élections n'est pas encore tranchée (mars ou juin 2021), cette simultanéité - qui s'est déjà produite en 1992, 1998, 2004 et 2010 -, aura des conséquences pour les candidats et les appareils politiques. Ils devront nécessairement faire preuve de cohérence stratégique dans le cadre des deux scrutins

Emmanuel Macron annonce un référendum pour inscrire la défense du climat dans la Constitution

Emmanuel Macron a annoncé ce lundi 14 décembre 2020 qu'un référendum serait organisé prochainement pour intégrer la défense du climat et la préservation de l'environnement dans la Constitution si cette réforme était adoptée par le Parlement. Ce recours au référendum était l'une des 149 propositions rédigées par la Convention citoyenne pour le climat.

Les motifs impérieux, c'est fini

Ce mardi 15 décembre 2020 marque la (seconde) fin des motifs impérieux entre La Réunion et la Métropole. Il est donc de nouveau possible de voyager sans justificatif, à condition de fournir un test négatif à la Covid-19 de moins de trois jours. Une bonne nouvelle pour le secteur touristique, fortement impacté par l'arrêt des vols touristiques depuis le 31 octobre dernier. Pour autant, quelques règles restent en place pour pouvoir voyager. Récapitulatif de ce qui est autorisé, ou pas, pour voyager à La Réunion.

Vakans dann Port : plusieurs activités sont programmées

Dans le cadre de Vakans dann Port, les inscriptions sont en cours pour avoir accès aux activités proposées par l'OMS (office municipal de sports) et la ville du Port pendant les vacances de janvier. Plusieurs actions et animations sont prévues

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages dans la matinée et de la pluie dans l'après-midi

Matante Rosina dit qu'il ne fera pas très beau ce mardi 15 décembre 2020. Elle a vu dans le fond de sa marmite de riz qu'il y aura beaucoup de nuages le matin et de la pluie dans l'après-midi donc il n'y aura pas de risques de coups de soleil. Et chez-vous comment se passent les choses ?