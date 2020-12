Du 7 au 13 décembre, 16 cas de dengue ont été signalés à l'ARS. Le nombre de cas se stabilise ces derniers jours. "L'arrivée de l'été austral risque de favoriser l'apparition d'une nouvelle vague épidémique" alerte cependant l'ARS. Nous publions le communiqué complet ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La préfecture et l’ARS encouragent les personnes présentant des symptômes de la dengue à consulter rapidement un médecin et à réaliser un prélèvement en laboratoire pour identifier le plus précocement possible l’apparition de nouveaux foyers. Le dispositif déployé par les autorités est en effet d’autant plus efficace lorsqu’il intervient au tout début de la transmission sur un quartier et que les personnes malades et leur entourage se protègent des piqûres de moustiques.

- Situation de la dengue à La Réunion au 15 décembre 2020 (données Cellule Santé Publique France en région, ARS) -



Au cours de la semaine 50, les signalements ont été localisés dans 7 communes :



· Petite-Ile



· Saint-Joseph



· Saint-Denis



· Saint-André



· Le Port



· Saint-Pierre



· Saint-Paul



Par ailleurs, des regroupements de cas ont été identifiés dans la région Ouest :



· Saint-Paul (Hermitage)



· Le Port (Lotissement Cotur et Parc de l’Oasis)



Afin de contenir la propagation du virus de la dengue, les équipes de lutte anti-vectorielle de l’ARS poursuivent les interventions de démoustication de jour et de nuit, en appliquant les mesures barrières contre la diffusion de la covid-19.