La saison humide semble s'installer peu à peu sur La Réunion, si l'on en croit les articulations douloureuses de Matante Rosina. Ce mercredi 16 décembre 2020 devrait être bien nuageux partout dans l'île, avec des pluies marquées dans l'est et dans les alentours du volcan. Même l'ouest pourrait ne pas être épargné. La chaleur et l'humidité devraient elles aussi être de la partie ce mercredi (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com