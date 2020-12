Les nouveaux radars tourelles entrent en service à partir de ce mercredi 16 décembre 2020 à La Réunion. Pour l'heure, ils contrôleront seulement la vitesse. Mais leur technologie permet aussi de mesurer la distance entre les véhicules, de détecter un franchissement de ligne continue et même l'utilisation d'un téléphone par le conducteur. Leur installation a généré autant de curiosité que de crainte ces derniers jours, ainsi que deux premières réactions hostiles : un radar tourelle maculé de peinture au Tampon, un autre incendié sur la route de Salazie. Le phénomène n'est pas propre à notre île. Et si ces nouveaux équipements étaient vécus comme la contrainte de trop, au terme d'une année épuisante, pendant laquelle les interdits se sont multipliés ? (Photo rb/www.ipreunion.com)

Il reste un seul radar cabine aujourd’hui sur le réseau routier réunionnais : celui de la route du Littoral, qui restera en fonctionnement jusqu’à l’ouverture de la NRL. Donc pendant un certain temps encore. Tous les autres ont été remplacés par des radars tourelles. Les nouveaux équipements entrent progressivement en service à partir d’aujourd’hui et quatre points de contrôle supplémentaires sont créés.

Pour commencer, ils ne contrôleront que la vitesse (où le respect des feux rouges, en agglomération). Demain, ils pourront "contrôler d’autres infractions actuellement à l’étude : distances de sécurité, franchissement de ligne continue, utilisation du téléphone en conduite", annonce la préfecture.

L’heure est à l’intransigeance. A terme, 80 radars tourelles orneront les bas-côtés réunionnais. Seule une partie d’entre eux seront activés, les autres fonctionneront comme des leurres. "Les conducteurs devront ainsi en permanence respecter les limitations de vitesse de manière continue sur toute la zone, et non à un point précis comme c’était le cas précédemment", se félicite la Préfecture.

Les dernières semaines, meurtrières sur les routes réunionnaises, n’incitent pas à la complaisance envers les délinquants de la route et le renforcement des contrôles est souhaitable. Les performances étendues des radars tourelles suscitent toutefois la crainte de nombreux conducteurs, notamment ceux dont le capital points de permis de conduire est sérieusement entamé. Faute de changer de comportement, certains auront à passer souvent à la caisse dans les prochains mois.

- Ras-le-bol anti-sécuritaire -

La montée en puissance du contrôle routier automatique a également suscité de premières réactions hostiles. Le radar tourelle de la quatre-voies du Tampon a été maculé de peinture le 7 décembre, quelques heures après sa mise en place.

Celui de l’Îlet, sur la route de Salazie, a été incendié dans la nuit de dimanche à lundi dernier. La violence anti-radar, qui avait culminé lors de la crise des gilets jaunes fin 2018, va-t-elle connaître un nouvel accès ? Les dégradations au bord des routes métropolitaines ont fortement augmenté ces dernières semaines, notamment depuis le reconfinement, selon le site spécialisé Radars-Auto.

Difficile de ne pas y voir la manifestation d’un ras-le-bol anti-sécuritaire, au terme d’une épuisante année 2020. Depuis mars dernier, la crise sanitaire a fait pleuvoir les interdits. La crise dure et même si La Réunion a échappé au reconfinement, nous devons au quotidien nous conformer à des règles inimaginables un an plus tôt. Qui aurait pu penser qu’un jour il serait interdit de s’adonner à la plus paisible des activités, le pique-nique ?

Le moment est sans doute mal choisi pour ajouter une contrainte supplémentaire, fût-ce pour la meilleure des causes. Au moins avons-nous échappé à la mise en service des radars-tourelles le jour de la fête de la liberté, le 20 décembre, comme initialement annoncé !

- La radaricide lourdement sanctionné -

Les candidats au passage à l’acte radaricide doivent savoir ce qu’ils encourent. Les peintres du radar de la quatre-voies du Tampon risquent par exemple jusqu’à 15 000 euros d’amende et une peine d’intérêt général, lit-on sur le site de la Sécurité routière . Tel est le tarif pour l’occultation des vitres d’un radar. Les incendiaires du radar-tourelle de la route de Salazie s’exposent à une sanction autrement plus lourde : jusqu’à 75 000 euros d’amende et cinq ans d’emprisonnement, peines maximales prévues pour un équipement endommagé ou détruit par incendie, vol ou explosion.

L’addition est encore plus lourde "si l'action a été menée par un groupe de personne, ou un individu masqué" : jusqu’à 100 000 euros d’amende et 7 ans d’emprisonnement. Pour décourager le vandalisme, la Sécurité routière rappelle que la dégradation de ces équipements est un délit relevant des articles 322-1 et 322-2 du Code pénal. Elle entraîne donc une inscription au casier judiciaire, "qui peut fortement compliquer la vie de la personne condamnée".

bs/www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com