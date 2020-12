Le Conseil d'administration de l'Université de La Réunion a réélu à la majorité absolue Frédéric Miranville en tant que président ce jeudi 17 décembre 2020. Avec 22 voix, sa liste " CAP2024" a devancé celle de Brigitte Grondin-Perez, "Nouvel Élan", qui en a pour sa part comptabilisé 13. Le premier mandat de Frédéric Miranville avait débuté le 8 septembre 2016. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Université de La Réunion. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

"Tous les quatre ans, les élections universitaires permettent de renouveler l’ensemble des représentants des personnels et des étudiants au sein des conseils centraux de l’université : le Conseil d’Administration (CA), la Commission de la Recherche (CR) et la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU) du Conseil académique (Cac).

Ce jeudi 17 septembre, il appartenait aux 36 nouveaux membres du Conseil d'Administration d'élire, à la majorité absolue, le ou la président·e de l'établissement parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité.

Deux candidats était en lice :

• Madame Brigitte GRONDIN-PEREZ, de la liste Nouvel Élan a recueilli 13 voix ;

• Monsieur Frédéric MIRANVILLE, pour la liste CAP2024, a été élu à la présidence de l'Université de La Réunion avec 22 voix ;

• Un vote blanc a été recensé.

“Je suis très heureux de ce résultat et remercie vivement les membres du Conseil d’Administration qui m'ont accordé leur confiance ainsi que toute l'équipe du collectif Cap 20204 qui a travaillé à cette réussite. Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle page. Nous allons travailler avec toutes les énergies pour être au service de la jeunesse et du territoire”, souligne le président réélu.

Biographie :

Né en 1977, Frédéric MIRANVILLE est titulaire d'un DEA de mécanique-énergie (1999), puis d'un doctorat en physique du bâtiment de l'université de La Réunion en 2002, Frédéric Miranville devient maître de conférences en 2004, puis maître de conférences habilité à diriger des recherches, de 2009 à 2011, toujours à l'université de La Réunion.

De 2006 à 2008, il est vice-doyen en charge des formations à l'UFR des sciences de l'homme et de l'environnement. Chargé de mission insertion professionnelle de 2007 à 2008, puis vice-président chargé des relations extérieures et insertion professionnelle de l'établissement de 2008 à 2012, il devient, professeur des universités de deuxième classe en 2001, puis il accède au grade de première classe en 2013.

Vice-président du pôle entrepreneuriat étudiant de La Réunion (2011-2014), puis directeur du pôle orientation et insertion professionnelle de l'université de La Réunion de 2011 à 2015, il est thermicien et responsable du groupe thématique physique du bâtiment du laboratoire Piment (Physique et ingénierie mathématique pour l'énergie, l'environnement et le bâtiment) depuis 2006. Il est vice-président du pôle de compétitivité Qualitropic, en charge des partenariats en recherche et formation, depuis 2013.

Il est élu à la présidence de l'université de La Réunion pour un premier mandat le 8 septembre 2016 et est réélu le 17 décembre 2020."