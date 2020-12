BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce jeudi matin 17 décembre 2020



- Saint-Paul : un motard tué dans une collision avec une voiture

- Voile : Thomas Coville fait escale à La Réunion

- Un séminaire sur les questions LGBTQI+

- Saint-Denis fête l'abolition de l'esclavage

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages et des températures de saison

Saint-Paul : un motard tué dans une collision avec une voiture

Un motard d'une quarantaine d'années est décédé ce mercredi 16 décembre 2020 vers 21 heures après une collision avec une voiture au niveau du rond-point de Savanna (Saint-Paul). Le deux-roues circulait dans le sens Saint-Paul - Saint-Pierre lorsqu'il a percuté l'arrière du véhicule. Il aurait été surpris par un ralentissement. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame. 40 personnes ont trouvé la mort sur les routes de l'île depuis le début de l'année

Voile : Thomas Coville fait escale à La Réunion

Thomas Coville et son équipage arrivent à La Réunion ce jeudi matin 17 décembre 2020. Ils accosteront au port-ouest après avoir abandonné leur tentative de record du tour du monde à la voile en équipage (Trophée Jules Verne). C'est en en raison d'une avarie sur le safran tribord de son navire que Thomas Coville avait décidé de rejoindre La Réunion pour y réparer son bateau. Cette escale réunionnaise ne devrait durer que quelques jours. L'équipage reprendra ensuite la mer durant environ trois semaines pour regagner le port de Lorient en Métropole

Un séminaire sur les questions LGBTQI+

Comment envisager le retour à La Réunion des personnes LGBTQI+ qui sont parties ailleurs "pour s'épanouir" ? C'est la question que s'est posé.e Brandon Gercara, activiste et artiste queer réunionnais.e. C'est à travers ce questionnement qu'iel a organisé le séminaire "Mouvements de résistances et d'émancipations", qui se tiendra les 17 et 19 décembre 2020. Deux journées dédiées à la réflexion autour des questions LGBTQI+ à La Réunion, mais aussi autour du racisme et du sexisme

Saint-Denis fête l'abolition de l'esclavage

Malgré les restrictions liées à la crise sanitaire, la ville de Saint-Denis célèbrera comme il se doit l'abolition de l'esclavage le 20 décembre. Si aucun grand rassemblement n'aura lieu, des activités par petit groupes seront organisées tout au long de la journée. Au programme des ateliers de connaissance de l'histoire, de généalogie et de maloya ainsi qu'un hommage aux ancêtres. Des kabars seront également organisés dans les quartiers de la ville

La pa Météo France i di, sé zot i di – Des nuages et des températures de saison

Matante Rosina a longuement regardé dans le fond de sa tasse à café. Elle a vu qu'il y aura du soleil et quelques nuages ce jeudi 17 décembre 2020. Elle a aussi vu que les températures seront de saison. Que dit le ciel au-dessus de vos têtes ?