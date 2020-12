BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 18 décembre 2020



- Emmanuel Macron a une "forte fièvre" et "une fatigue importante"

- Shark Citizen inquiète du sort des requins de récifs et des requins marteaux

- Le Port : derniers préparatifs pour le Meeting de natation de l'Océan Indien

- Stella Matutina : un concert pour les enfants porteurs de handicap

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Une belle journée ensoleillée

Emmanuel Macron a une "forte fièvre" et "une fatigue importante"

Emmanuel Macron a été testé positif jeudi au Covid-19, poussant une kyrielle de dirigeants européens et français à s'isoler, et le chef de l'Etat, qui a une forte fièvre, de toux et "une fatigue importante", a néanmoins participé à deux visioconférences.

Shark Citizen inquiète du sort des requins de récifs et des requins marteaux

L'association de conservation des requins Shark Citizen a démarré ce lundi 14 décembre 2020 la première phase d'une campagne de sensibilisation à la conservation des requins de récif et requins marteau de La Réunion. Pour mener à bien leur mission, les défenseurs des squales ont décidé d'envoyer une vingtaine de courriers aux associations de pêcheurs, entreprises de pêche au gros, poissonneries mais également aux institutions telles que la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) ainsi que la sous-préfecture

Le Port : derniers préparatifs pour le Meeting de natation de l'Océan Indien

Le Meeting de natation de l'Océan Indien se tiendra du samedi 19 jusqu'au lundi 21 décembre 2020 dans le bassin de 50 mètres du Port. Près de 200 nageurs sont attendus pour participer à l'événement, organisé par la Ligue de natation de La Réunion. Les temps réalisés par les athlètes pourront ainsi leur permettre de se qualifier pour d'autres compétitions domestiques. En raison du contexte sanitaire actuel, aucun invité étranger ne pourra malheureusement être présent pour cette édition.

Stella Matutina : un concert pour les enfants porteurs de handicap

Le vendredi 18 décembre 2020, la chanteuse Christine Salem se produira sur la scène du musée Stella Matutina de Saint-Leu. Accompagnée par Ker'Amadeus et Ker'EDF, les chanteurs interprèteront des succès de la chanson réunionnaise et mondiale. Le spectacle aura pour vocation de permettre aux personnes porteuses de handicap de vivre une expérience artistique. Nous publions le communiqué de l'Association Ker'Amadeus ci-dessous.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Une belle journée ensoleillée



Matante Rosina dit qu'il fera plutôt beau ce vendredi 18 décembre 2020. Notre gramoune avertit toutefois qu'il risque d'y avoir quelques averses bienvenues en ce temps de sécheresse. Et comment est le temps près de chez vous ?