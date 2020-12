Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 48 minutes

La circulation est fortement perturbée ce vendredi matin 18 décembre 2020 dans Saint-Denis et sur la quatre-voie dans le sens est-nord. Les accidents et les pannes se sont succédé dans la matinée, créant de forts ralentissements sur le boulevard Sud dans les deux sens et sur le boulevard Lancastel en direction de Sainte-Marie. Des embouteillages de 14 km sont aussi à signaler entre Sainte-Marie et Saint-Denis dans le sens est-nord, qui pourraient empirer à cause d'un nouvel accident survenu entre trois véhicules à Sainte-Suzanne en direction de Saint-Denis. (Photo radar 974/Croqueuse De Diamants)

