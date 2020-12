Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 38 minutes

La gendarmerie a réalisé ce vendredi 18 décembre 2020 une opération "retour sur les lieux du drame" au Tampon. Le 19 novembre dernier, un piéton était décédé en traversant la route. Les gendarmes se sont donc rendus sur les lieux du drame pour contrôler le respect de la priorité piétons. Au total, une conduite sous emprise alcool avec un taux délictuel, un conduite sous emprise de produits stupéfiants, un non respect du panneau "stop" et un non-port de la ceinture de sécurité ont été relevés. Deux automobilistes ont perdu leur permis de conduire et un véhicule a été immobilisé et placé en fourrière. Nous publions le communiqué complet ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

