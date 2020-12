BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce samedi matin 19 décembre 2020



Athlétisme : Mayer un pied à Tokyo

Auteur d'une belle première journée avec un total de 4 350 points, Kevin Mayer a vécu une première moitié de décathlon sereine et rassurante sur la route des Jeux olympiques de Tokyo. Sauf incident, il validera son billet pour le Japon aujourd'hui à Saint-Paul dans le cadre de la deuxième journée du meeting international de la Réunion des épreuves combinées

Concert Ziskakan : la culture et l'histoire à l'honneur au Zinzin

Pour terminer une année compliquée sur une bonne note, ce week-end le groupe Ziskakan se produira à deux reprises sur la scène du Zinzin à Grand-Bois les 19 et 20 décembre. Ces représentations seront l'occasion de rendre hommages aux hommes et femmes qui ont marqué l'histoire. À retrouver également sur scène, des poèmes, de la peinture et une conférence, des activités qui seront retransmises en direct sur Facebook et sur notre site.

Le Port : Top départ pour le Meeting de natation de l'Océan Indien

Ce samedi 19 décembre 2020 marque le départ du Meeting de natation de l'Océan Indien, qui cette année se tient à la piscine municipale Jean-Lou Javoy du Port. Durant trois jours, 239 nageuses et nageurs vont prendre part à la compétition en tenter de réaliser leurs meilleurs temps en vue de qualifications pour des futurs championnats de France. Quelques champions font honneur de leur présence pour cette édition à l'image de Lara Grangeon, Marc-Antoine Olivier ou encore l'Equatorienne Samantha Arévalo.

Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Cyrille Melchior à Mafate et publicité pour La Réunion

La semaine fut plutôt calme en manière d'actualités insolites, l'approche des vacances aidant. Nos journalistes vous ont tout de même fait une courte sélection des informations qui les ont amusés.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une matinée ensoleillée mais quelques averses l'après-midi

Matante Rosina en est certaine : ce samedi 19 décembre 2020 sera quelque peu capricieux. Notre gramoune précise que le soleil sera bien présent sur l'île le matin mais qu'il devrait laisser sa place à quelques nuages et des averses pour l'après-midi. Et chez-vous comment est le ciel ?