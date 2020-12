Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 15 heures

Pour terminer une année compliquée sur une bonne note, ce week-end le groupe Ziskakan se produira à deux reprises sur la scène du Zinzin à Grand-Bois les 19 et 20 décembre 2020. Ces représentations seront l'occasion de rendre hommages aux hommes et femmes qui ont marqué l'histoire. À retrouver également sur scène, des poèmes, de la peinture et une conférence, des activités qui seront retransmises en direct sur Facebook et sur notre site. (Photo d'archive : rb/www.ipreunion.com)

