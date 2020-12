Publié il y a 15 minutes / Actualisé le Jeudi 17 Décembre à 20H17

Le samedi 19 décembre, les auteurs et les photographes du livre "Coquillages nudibranches et autres mollusques marin" se livreront à une séance de dédicace de 10h à 12h. Résultat de plus de 30 ans d'investigations, cet ouvrage regroupe plus de 14.000 photos. Nous publions ci-dessous le communiqué de Kélonia. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

