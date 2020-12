Publié il y a 19 minutes / Actualisé le Vendredi 18 Décembre à 09H59

Plus d'une quarantaine d'artisans et créateurs réunionnais ont répondu présents pour la 1ère édition du Marché de Noël du Jardin d'Eden les 19 et 20 décembre prochain à l'Hermitage. Nous publions le communiqué ci-dessous.

Plus d'une quarantaine d'artisans et créateurs réunionnais ont répondu présents pour la 1ère édition du Marché de Noël du Jardin d'Eden les 19 et 20 décembre prochain à l'Hermitage. Nous publions le communiqué ci-dessous.