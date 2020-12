La semaine fut plutôt calme en manière d'actualités insolites, l'approche des vacances aidant. Nos journalistes vous ont tout de même fait une courte sélection des informations qui les ont amusé (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Cyrille Melchior, président du Département, est bloqué à Mafate

La maire de Saint-Paul, le préfet, la rectrice, et le président du Conseil départemental étaient présents dans le cirque de Mafate ce mardi 15 décembre 2020 pour une reconnaissance suite aux incendies du Maïdo. Chaque représentant était présent dans différents îlets du cirque. Suite à la dégradation de la météo sur place, le président du Département Cyrille Melchior est resté bloqué à Roche Plate plus longtemps que prévu, son hélicoptère n'ayant pas été autorisé à voler en raison de la pluie. Le préfet et la rectrice ont de leur côté pu regagner Saint-Denis au départ de Aurère

• Des champions d'athlétisme font la promotion de La Réunion sur les réseaux sociaux

Renaud Lavillenie, Dimitri Bascou, Kevin Mayer ou encore Mathieu Collet, de nombreux athlètes de haut niveau français ont choisi La Réunion en cette fin d'année pour se préparer aux JO de Tokyo. Certains participeront même au meeting d'athlétisme qui se déroulera ce week-end à Saint-Paul. Entre deux entraînements, ces champions se muent en VRP de La Réunion, n'hésitant pas à partager sur les réseaux sociaux quelques photos de leur séjour. Pub garantie !