Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 14 décembre au vendredi 18 décembre 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 14 décembre - Le secteur de l'événementiel entre lassitude et sentiment d'abandon

* Mardi 15 décembre - Deux scrutins pour le prix d'une : une nécessité de cohérence politique

* Mercredi 16 décembre - Radars tourelles : la contrainte de trop...

* Jeudi 17 décembre - Voile : Thomas Coville fait escale à La Réunion

* Vendredi 18 décembre - Covid-19 : les mesures sanitaires ont eu raison de la grippe

Le secteur de l'événementiel a été l'un des premiers a arrêté son activité au début de l'épidémie. Et pour la plupart, le travail n'a toujours pas recommencé. Entre restrictions sanitaires et protocoles irréalisables, la profession entière est partagée entre un sentiment d'abandon de la part du gouvernement, et la lassitude de ne pas pouvoir travailler. L'Union événementielle de La Réunion (Unev) a donc décidé de se rassembler devant la préfecture ce mardi 15 décembre 2020 pour "montrer qu'ils sont toujours là"

Contrairement à 2015 où les départementales et les régionales avaient eu lieu à deux périodes différentes, respectivement en mars et en décembre, le gouvernement devrait revenir, en 2021, à une logique plus orthodoxe, celle de la concomitance des élections. Même si la date de ces élections n'est pas encore tranchée (mars ou juin 2021), cette simultanéité - qui s'est déjà produite en 1992, 1998, 2004 et 2010 -, aura des conséquences pour les candidats et les appareils politiques. Ils devront nécessairement faire preuve de cohérence stratégique dans le cadre des deux scrutins

Les nouveaux radars tourelles entrent en service à partir de ce mercredi 16 décembre 2020 à La Réunion. Pour l'heure, ils contrôleront seulement la vitesse. Mais leur technologie permet aussi de mesurer la distance entre les véhicules, de détecter un franchissement de ligne continue et même l'utilisation d'un téléphone par le conducteur. Leur installation a généré autant de curiosité que de crainte ces derniers jours, ainsi que deux premières réactions hostiles : un radar tourelle maculé de peinture au Tampon, un autre incendié sur la route de Salazie. Le phénomène n'est pas propre à notre île. Et si ces nouveaux équipements étaient vécus comme la contrainte de trop, au terme d'une année épuisante, pendant laquelle les interdits se sont multipliés ?

Thomas Coville et son équipage arrivent à La Réunion ce jeudi matin 17 décembre 2020. Ils accosteront au port-ouest après avoir abandonné leur tentative de record du tour du monde à la voile en équipage (Trophée Jules Verne). C'est en en raison d'une avarie sur le safran tribord de son navire que Thomas Coville avait décidé de rejoindre La Réunion pour y réparer son bateau. Cette escale réunionnaise ne devrait durer que quelques jours. L'équipage reprendra ensuite la mer durant environ trois semaines pour regagner le port de Lorient en Métropole

Alors qu'elles peinent quelque peu à contenir l'épidémie de Covid-19, les différentes mesures sanitaires mises en place pour lutter contre le coronavirus se montrent bien plus efficaces face aux autres virus. Habituellement en plein essor à cette période de l'année, quasiment aucun cas de grippe n'est à déplorer sur l'île depuis septembre. Ces résultats tendent à mener une réflexion sur les actions à déployer pour les années à venir