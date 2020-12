Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Le groupe Ziskakan se produit une deuxième fois sur la scène du Zinzin à Grand-Bois (Saint-Pierre) ce dimanche 20 décembre 2020. Cette représentation est l'occasion de célébrer l'abolition de l'esclavage en rendant hommage aux hommes et femmes qui ont marqué l'histoire de La Réunion. À retrouver également sur scène, des poèmes, de la peinture et une conférence, des activités qui seront retransmises en direct sur Facebook et sur notre site

Le groupe Ziskakan se produit une deuxième fois sur la scène du Zinzin à Grand-Bois (Saint-Pierre) ce dimanche 20 décembre 2020. Cette représentation est l'occasion de célébrer l'abolition de l'esclavage en rendant hommage aux hommes et femmes qui ont marqué l'histoire de La Réunion. À retrouver également sur scène, des poèmes, de la peinture et une conférence, des activités qui seront retransmises en direct sur Facebook et sur notre site