Ce week-end du 19 et 20 décembre 2020, la gendarmerie a relevé 201 infractions sur les routes réunionnaises. Neuf permis ont été retirés, quatre véhicules ont été mis en fourrière. Nous publions le communiqué complet ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les motocyclistes de l'escadron départemental de sécurité routière ont mené, tout au long du week-end, des actions destinées à sensibiliser les usagers au risque routier et à lutter contre les comportements à risques sur les axes principaux de l'île.



Bilan sécurité routière we du 19 et 20 decembre : 19 services - 201 infractions - 9 retentions de permis - 4 immobilisations mise en fourriere

• Nombre d'alcoolemie : 9 dont 4 delictuelles

• Nombre de conduite sous stupefiant : 6

• Nombre de defaut de permis : 4

• Nombre de defaut d assurance : 4

• Nombre de vitesse : 3 avec interception et 146 controle sanction automatise

• Nombre non respect priorite : 2

• Nombre non port casque : 3

• Nombre non port ceinture : 2

• Nombre usage telephone / distracteur : 4

• Nombre defaut controle technique : 2

• Nombre echappement non homologue : 2

• Nombre pneu lisse : 2

• Nombre non port de gants : 9

• Nombre defaut bsr : 1

• Non apposition disque "a" : 1

• Nombre franchissement ligne continue : 1