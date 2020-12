Ivan Hoareau, secrétaire général de la CGTR, est décédé ce dimanche 20 décembre 2020. C'est un grand militant syndicaliste qui s'est éteint, après une longue lutte contre le cancer. D'après certains confrères, Ivan Hoareau est décédé à Marseille, où il était suivi médicalement. La Réunion perd un syndicaliste engagé, qui dirigeait la CGTR depuis 1996. Imaz Press présente ses condoléances à sa famille et ses proches. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ivan Hoareau, figure emblématique du syndicalisme réunionnais, a par ailleurs été le porte-parole durant les plus grandes manifestations que La Réunion a connu, à la création du Collectif des organisations syndicales et politiques de La Réunion (COSPAR) en 2009. 20.000 personnes étaient descendues dans la rue, une mobilisation sans précédent.

- Les réactions commencent déjà à affluer pour rendre hommage au militant syndicaliste -

• Olivier Hoarau, maire du Port

C’est avec une immense tristesse que j’apprends le décès de Yvan Hoarau. Alors qu’il nous laisse pour son dernier voyage, je veux lui rendre hommage par ces quelques mots.



Secrétaire général de la Confédération Générale des Travailleurs Réunionnais depuis 1996, les camarades, dockers, fonctionnaires et salariés, voient partir un militant syndical qui aura passé sa vie à lutter pour les plus faibles avec pugnacité, clairvoyance et philanthropie.



La Réunion perd un des plus grands défenseurs de ses valeurs humaines. Son sens du combat affirmé en faveur de la justice sociale et de la dignité des Réunionnais, doit être un exemple pour tous ceux qui pensent un jour ou l’autre à faire de l’engagement un pilier de leur vie.



Bien sûr, à titre personnel, je perds un oncle mais surtout, un guide politique qui aura été présent tout au long de ma vie. Adieu tonton ! Nar vu sa dalon ! Salut Kamarade !



• Eric Fruteau

Nous apprenons à l’instant cette triste nouvelle : le décès du secrétaire général de la CGTR M. Yvan Hoarau. Nous adressons nos condoléances émues à toute sa famille ainsi qu’à tous ses camarades de lutte. J’adresse mes condoléances particulièrement à Olivier Hoarau, le maire du Port, son neveu.

La CGTR et le monde syndical réunionnais perd là un de ses plus imminents représentants. Pas une lutte, pas un défilé, pas une mobilisation sans lui. Il a réellement consacré sa vie au militantisme.

Personnellement je l’ai connu en tant que secrétaire général adjoint de la FSU dans les années 90, lors de quelques réunions, dans les défilés ou dans des comités d’organisation intersyndicale.

D’une intelligence remarquable il symbolisait la puissance de son syndicat mais aussi la force centrale du mouvement syndical unitaire dans l’île. Je retiendrai ses dernières sorties contre la réforme des retraites.

Toujours animé d’un sens réel des luttes, il restera pour moi un homme défendant les valeurs humaines universelles. Il a été un grand engagé, un grand défenseur des travailleurs et des plus précaires.