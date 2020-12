Jean-Luc Mélenchon, député et président de la France insoumise, a rencontré longuement Ericka Bareigts ce lundi matin 21 décembre 2020. La maire de Saint-Denis l'a accueilli dans son bureau de l'Hôtel de ville, où ils ont discuté des problématiques urgentes de l'île : l'éducation, mais aussi la sécheresse. "Je me suis senti très concerné sur l'exigence d'augmenter le niveau de l'éducation" a indiqué le candidat à la présidentielle de 2022. Ericka Bareigt n'a pas indiqué si elle apportait son soutien à ce dernier à l'issue de cette rencontre, soulignant uniquement qu'il y avait "des choses qu'on ne communiquera pas tout de suite" (Photo rb/www.ipreunion.com)

"J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les points de vue de madame la maire, qui est une personne très engagée. Je n'ai pas la prétention de savoir ce qu'il faut faire ici, mais j'ai besoin d'apprendre et comprendre pour pouvoir projeter ces idées au niveau national" a déclaré Jean-Luc Mélenchon à l'issue de sa rencontre avec Ericka Bareigts.

Elle a de son côté salué la venue du candidat à la présidentielle. "Son approche est une approche de respect et d'écoute, c'est très intéressant d'avoir un homme politique, candidat à la présidentielle, qui est dans une posture très humble, à l'écoute et à la compréhension de ce que nous pouvons dire nous de notre histoire" a-t-elle souligné. "C'est le combat de tous les élus locaux : comment peut-on faire entendre la voix de son territoire ? Et ça dépend vraiment de ce qui ont la capacité d'écouter" a-t-elle continué. Regardez :

Les élus sont restés assez évasifs sur le contenu de leur discussion, indiquant seulement avoir abordé les questions de l'éducation et de la sécheresse. A l'approche des élections régionales, Jean-Luc Mélenchon a cependant indiqué qu'il ne "s'en mêlerait certainement pas". "J'ai assez d'expérience politique pour connaître la vanité d'arriver de l'extérieur et de dire aux gens où qu'ils soient ce qu'ils doivent faire. J'ai passé l'âge de me mêler intempestivement des affaires des autres" a-t-il déclaré. Une déclaration que la maire de Saint-Denis a salué. Regardez :

