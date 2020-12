BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mardi matin 22 décembre 2020



Pour Noël, le changement climatique s'invite dans nos assiettes

Letchis, ananas, mangues... Nos tables seront bien garnies pour Noël ! Cette année, la récolte a été plutôt bonne dans l'ensemble malgré une météo capricieuse qui rappelle à tous que la menace du changement climatique pèse sur la production agricole. Les fruits et légumes péi seront présents sur les étaux jusqu'à la fin de l'année mais certains se feront plus rares début 2021. La faute à la sécheresse et à l'hiver particulièrement long qui a touché notre île.

Le Port : le Meeting de l'Océan Indien a conquis ses participants

Après trois jours de compétition, le Meeting de l'Océan Indien, qui était organisé au Port cette année, s'est clôturé lundi 21 décembre 2020. Disputé sous le soleil péi, l'événement a ravi ses participants, qui voyaient là l'occasion de regoûter à la compétition au cours d'une année 2020 tronquée par la crise sanitaire.

Météo : Noël devrait être pluvieux pour une partie de l'île

Le quatrième système de la saison, qui n'est pour l'instant pas nommé, pourrait bien apporter de la pluie avec lui pour Noël. Ce mardi 22 décembre 2020, il se trouvait à 1.390 kilomètres des côtes réunionnaises et devrait se transformer en tempête tropicale modérée dans la journée de mercredi. Une intensification qui pourrait impacter le sud-est, l'est, et une partie du nord de l'île.

Les prix augmentent de 0,2 % en novembre 2020

En novembre 2020, les prix à la consommation augmentent de 0,2 % à La Réunion. La hausse des prix des produits manufacturés - notamment des vêtements et des meubles - s'accompagne de la hausse des prix des fruits frais en entrée de saison. À l'inverse, le recul des tarifs des transports aériens se poursuit. Les prix des boissons et des légumes frais baissent également. Sur un an, les prix baissent de 1,0 % à La Réunion alors qu'ils augmentent de 0,2 % en France hors Mayotte.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel rempli de nuages

Matante Rosina en est quasiment sûre, le soleil ne pointera pas trop le bout de son nez pour ce mardi 22 décembre. Elle a vu dans son bol de lait que de nuages cacheront le ciel durant toute la journée. Et chez-vous comment est le ciel ?