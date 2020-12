Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 28 minutes

Pour remercier Jean Le Cam du sauvetage de Kévin Escoffier au large de l'Afrique du Sud lors du Vendée Globe, Annnick Girardin, ministre de la Mer, l'a nommé à l'ordre du mérite maritime ce lundi 21 décembre 2020. Christophe Gaumont et Jacques Caraës, respectivement directeur de course du Vendée Globe et président du comité de course, ont eux aussi été récompensés. Le skipper Kévin Escoffier, dont le navire s'était brisé le 30 novembre dernier, a en effet été secouru en mer par Jean Le Cam, qui participait lui aussi au Vendée Globe. Récupéré par le Nivôse le 6 décembre afin d'être ramené sur la terre ferme, Kévin Escoffier est arrivé à La Réunion quatre jours plus tard. (Photo d'illustration AFP)

