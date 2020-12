Les enfants hospitalisés au CHU de La Réunion ont reçu la visite surprise du Père Noël et de plusieurs super héros ce lundi 21 décembre 2020. Les bénévoles leur ont distribué des cadeaux, dans le respect des mesures sanitaires. Une initiative commune entre le CHU et la libraire Vkomix. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo CHU de La Réunion)

Noël 2020 approche à grands pas... Le CHU de La Réunion sites Sud a eu la joie d'accueillir hier le Père Noël accompagné des Supers Héros venus distribuer des cadeaux aux enfants hospitalisés pour le plus grand plaisir des petits et des grands.



Merci à la librairie Vkomix pour sa généreuse initiative et les sourires partagés grâce aux super-héros masqués, gestes barrières oblige cette année !