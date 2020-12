En novembre 2020, les prix à la consommation augmentent de 0,2 % à La Réunion. La hausse des prix des produits manufacturés - notamment des vêtements et des meubles - s'accompagne de la hausse des prix des fruits frais en entrée de saison. À l'inverse, le recul des tarifs des transports aériens se poursuit. Les prix des boissons et des légumes frais baissent également. Sur un an, les prix baissent de 1,0 % à La Réunion alors qu'ils augmentent de 0,2 % en France hors Mayotte. Nous publions le communiqué complet de l'Insee ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les prix à la consommation des ménages augmentent de 0,2 % en novembre à La Réunion après deux mois de recul. Les prix augmentent pour les produits

manufacturés, tandis qu’ils restent stables pour l’alimentaire et le tabac. À l’inverse, la baisse des prix des services et de l’énergie se poursuit. Sur un an, les prix reculent de 1,0 % à La Réunion alors qu’ils augmentent de 0,2 % en France, hors Mayotte (figure 1).

Les prix des produits manufacturés rebondissent de 1,0 % en novembre après deux mois de baisse initiée par les soldes en septembre. C’est tout particulièrement le cas pour l’habillement et les chaussures (+ 2,7 %). La hausse est cependant moins forte que l’an dernier et les prix restent en dessous de ceux pratiqués au mois d’août.

Les prix des produits de santé augmentent de 0,4 % et ceux des autres produits manufacturés de 0,6 %. Les meubles et les fournitures pour travaux d’entretien voient leurs prix augmenter particulièrement, tandis que ceux des téléviseurs reculent. Sur un an, les prix des produits manufacturés reculent de 0,5 % à La Réunion et de 0,3 % en France (figures 2 et 3).

Dans l’alimentaire, les prix sont stables. La hausse des prix des produits frais (+ 1,4 %) est compensée par la baisse des prix des produits hors frais (- 0,1 %). Les prix des fruits frais en entrée de saison augmentent nettement, mais la hausse est moins prononcée que l’an dernier où la récolte avait connu des difficultés.

À l’inverse, les prix des légumes frais reculent. Hors produits frais, les prix des boissons baissent, tandis que ceux du " lait, fromages et œufs " renchérissent. Sur un an, les prix de l’alimentation reculent de 0,1 % à La Réunion alors qu’ils augmentent de 2,0 % en France. Les prix du tabac restent stables en novembre. Sur un an, ils augmentent de 10 % à La Réunion et de 12,5 % en France.

Les prix des services baissent de 0,1 % en novembre. Dans les transports, les prix continuent de baisser, en lien avec le recul des tarifs du transport aérien entamé depuis la hausse de juillet.

Les prix des loyers et services rattachés, des services de communication et des " autres services " sont stables, tandis que ceux des services de santé augmentent de 0,2 %. Sur un an, les prix des services baissent de 0,6 % à La Réunion, alors qu’ils augmentent de 0,7 % en France.

La baisse des tarifs de l’énergie ralentit : - 0,3 % en novembre après - 1,7 % en octobre et - 0,9 % en septembre. Les prix des produits pétroliers baissent de 0,5 %, tirés essentiellement par la baisse des prix du supercarburant. Les tarifs de l’électricité restent stables. Sur un an, les prix de l’énergie diminuent plus

fortement à La Réunion (- 11,3 %) qu’en France (- 7,8 %).

