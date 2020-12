Publié il y a 6 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Le quatrième système de la saison, qui n'est pour l'instant pas nommé, pourrait bien apporter de la pluie avec lui pour Noël. Ce mardi 22 décembre 2020, il se trouvait à 1.390 kilomètres des côtes réunionnaises et devrait se transformer en tempête tropicale modérée dans la journée de mercredi. Une intensification qui pourrait impacter le sud-est, l'est, et une partie du nord de l'île. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

