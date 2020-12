BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mercredi matin 23 décembre 2020



Célébrations de Noël : catholiques et protestants s'adaptent à la crise sanitaire

Les célébrations religieuses de Noël auront bien lieu cette année malgré la crise sanitaire. Pour autant, les cérémonies ne se dérouleront pas dans les mêmes conditions que d'habitude. Effectifs réduits, restrictions sanitaires, réaménagement des horaires... Les offices religieux, qui ont déjà dû s'adapter tout au long de l'année, doivent revoir leur copie afin de permettre aux fidèles de célébrer la naissance de Jésus dans les meilleures conditions

Athlétisme : surfer sur la vague de l'après meeting

L'athlétisme réunionnais vient de vivre un mois de décembre qui restera dans l'histoire avec la tenue de plusieurs stages nationaux sur notre territoire, l'organisation d'un meeting international des épreuves combinées estampillé World Athletics et la visite du président de la fédération française d'athlétisme (FFA), André Giraud, qui a profité de son séjour pour faire de notre île un centre de préparation hivernal pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Et ce n'est pas tout... On fait le point...

Foot/FC Barcelone: Messi dépasse Pelé comme meilleur buteur dans un seul club avec 644 buts

Avec son but marqué sur un service de Pedri (65e) mardi soir lors de la 15e journée de Liga contre Valladolid, Lionel Messi a dépassé Pelé pour devenir seul recordman du nombre de buts marqués dans un seul et même club, avec 644 buts au FC Barcelone.

Roche Plate : la construction de la nouvelle école est bien lancée

Visite de terrain il y a quelques jours pour la maire de Saint-Paul, Huguette Bello, rejointe à Mafate par le préfet de La Réunion, Jacques Billant, et le sous-préfet d'arrondissement, Olivier Tainturier. Le moment pour eux d'évoquer la construction de la nouvelle école de Roche Plate. Initialement prévue dans cet ilet, la visite sur place ne pouvait s'y dérouler en raison des mauvaises conditions météorologiques.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Des averses et du vent

Matante Rosina a prévu d'aller faire ses derniers achats de Noël ce mercredi 23 décembre 2020. En sortant elle prendra son parapluie et elle fera un double noeud au ruban de sa capeline. Notre gramoune sait qu'il y aura de averses et des rafales de vent soufflant à 70 km/h. Elle met aussi en garde contre la houle. Et chez vous, que dit le temps ?