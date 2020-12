Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 15 heures

Matante Rosina a prévu d'aller faire ses derniers achats de Noël ce mercredi 23 décembre 2020. En sortant elle prendra son parapluie et elle fera un double noeud au ruban de sa capeline. Notre gramoune sait qu'il y aura de averses et des rafales de vent soufflant à 70 km/h. Elle met aussi en garde contre la houle. Et chez vous, que dit le temps ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

