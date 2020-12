Tout semble fonctionner comme sur des roulettes pour l'entreprise Groupanoo depuis quelques mois. Si, en 2019, la trésorerie était en grande difficulté, et que les prestataires tardaient à voir leur argent arriver, aujourd'hui, Groupanoo semble avoir repris du poil de la bête. Une bonne nouvelle pour l'entreprise locale (Capture d'écran Groupanoo)

Imaz Press vous en parlait en mai 2019 : l'entreprise réunionnaise Groupanoo, qui propose de nombreux bons plans dans toute sorte de domaine, était en grandes difficultés financières. La situation avait provoqué d'énormes retards de paiement aux différents partenaires de la plateforme, qui attendaient depuis plusieurs mois pour certains des montants allant de 300 à 800 euros.



"La situation s'est nettement améliorée, nous avons remboursé toutes nos dettes et nous regagnons peu à peu la confiance de nos anciens partenaires" se félicitent Antony Bonnardel, nouveau responsable partenaires de l'entreprise. Elle a par ailleurs mis en place un nouveau système de paiement, plus efficace. "Avant, nous avions un compte en banque qui regroupait tous nos paiements : les partenaires, mais aussi les employés…Tout était mélangé. Aujourd'hui, lors du paiement de la prestation, ce qui nous revient est directement transféré sur notre compte, et le reste sur un compte dédié aux partenaire" détaille Antony Bonnardel.



Un système qui leur aurait permis de sortir la tête de l'eau. "Aujourd'hui, toutes nos dettes sont payées, les offres se sont multipliées et notre trésorerie est à flot" assure-t-il par ailleurs.

- Des partenaires satisfaits -

Du côté des prestataires, la satisfaction semble être au rendez-vous. "Cela fait environ un trimestre que je suis partenaire avec Groupanoo, et je n'ai jamais eu aucun problème, les règlements arrivent en quelques jours à peine" affirme la gérante de l'entreprise Beauty Club chez Josi. Un délai qui rentre dans les clous fixés par Groupanoo, qui a réduit ses délais de paiement de 30 jours minimum auparavant, à un à sept jours désormais. "Je suis très contente de ce partenariat" continue la gérante d'entreprise.



Du côté d'Enigma Run, les affaires ont repris après un premier partenariat raté. "Ce n'est pas moi qui gérais l'entreprise à l'époque, j'ai donc contacté Groupanoo qui m'a expliqué en toute transparence la situation : notre partenariat avait été coupé après des plaintes de l'ancien gérant, qui ne recevait pas les sommes dues. Tout m'a été remboursé, à hauteur de 600 euros environ. Je me suis réinscris, et les premières offres devraient être publiées en début d'année" détaille Baptiste Olivier, gérant de la salle d'escape game.



Tout est bien qui finit bien, semble-t-il.



