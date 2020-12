BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce jeudi matin 24 décembre 2020



- Arrêtez de paniquer, voici vos idées cadeaux de dernière minute

- Un Noël humide en prévision

- Nos animaux de compagnie ne seront pas à la fête pour le réveillon

- Scène de guerre dans le Puy-de-Dôme : les trois gendarmes tués par un forcené surarmé

- La pa Météo France i di, sé zot i di - La pluie veut s'inviter au réveillon

Arrêtez de paniquer, voici vos idées cadeaux de dernière minute

Nous sommes le 24 décembre et vous n'avez toujours rien trouvé pour votre ti père ou votre belle-mère ? Votre dada a déjà tout ? Pas de panique, la rédaction d'Imaz Press vous souffle quelques idées pour vous sortir de cette galère. Joyeuses fêtes !

Un Noël humide en prévision

C'est un réveille bien humide qui se profile à La Réunion. La saison des pluies commence à doucement s'installer dans l'île, et apporte forcement avec elle son lot d'averses. Malheureusement pour les habitants du sud-est, de l'est, et d'une partie du nord, c'est à la période de Noël qu'une dépression tropicale a décidé de se former dans l'océand Indien

Nos animaux de compagnie ne seront pas à la fête pour le réveillon

Si les périodes de fin d'année sont l'occasion pour nous de passer du bon temps en famille ou entre amis, ces soirées sont beaucoup moins agréables pour nos animaux. Entre les pétards, la musique et les bruits en tout genre, ces soirées sont souvent sources d'angoisses pour nos petits compagnons. Voici quelques recommandations pour passer les fêtes sereinement.

Scène de guerre dans le Puy-de-Dôme : les trois gendarmes tués par un forcené surarmé

"Une véritable scène de guerre": trois gendarmes ont été tués et un quatrième blessé dans la nuit de mardi à mercredi à Saint-Just (Puy-de Dôme) alors qu'ils intervenaient pour porter secours à une femme menacée par son compagnon, découvert mort quelques heures plus tard près de son véhicule.

La pa Météo France i di, sé zot i di – La pluie veut s'inviter au réveillon

Matante Rosina a scruté le ciel et les étoiles une bonne partie de la nuit. Elle n'est pas arrivée à se faire une opinion définitive, mais elle craint que la pluie s'invite au réveillon de ce jeudi 24 décembre 2020. Notre gramoune dit aussi qu'il y a aura toujours du vent. Et chez vous comment est le temps ?