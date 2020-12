Nous sommes le 24 décembre et vous n'avez toujours rien trouvé pour votre ti père ou votre belle-mère ? Votre dada a déjà tout ? Pas de panique, la rédaction d'Imaz Press vous souffle quelques idées pour vous sortir de cette galère. Joyeuses fêtes ! (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

Ça y est, on y est : nous sommes à la veille de Noël et votre hotte est toujours vide. Ah, si seulement le Père Noël existait vraiment ! Vous n’avez plus que quelques heures pour trouver les meilleurs cadeaux et votre inspiration est en panne. Un flacon de gel hydroalcoolique ? Une paire de savates ? Le dernier livre du docteur Raoult ? Votre cerveau est en ébullition mais les bonnes idées se font rares ; promis l’année prochaine vous vous y prendrez plus tôt !



• Un guide anti-procrastination :

Parce que vous ne pouvez pas être le seul à toujours tout remettre au lendemain, c’est sûr que votre tante a elle aussi fait le tour des boutiques deux heures avant d’arriver chez vos gramoune. Attention : il y a un risque que vous le receviez aussi.

• Un abonnement pour une plateforme en ligne type Netflix ou Amazon Prime :

Les séries vous ont sauvé vos deux mois de confinement, ce serait généreux de permettre à votre oncle d’en profiter, un reconfinement est vite arrivé ! L’option Disney + vous permettra de faire plaisir à vos neveux et nièces : une pierre deux coups !

• Un yacht :

Si vous êtes riche, c’est certainement une très bonne idée pour votre nièce férue de voyage qui déprime de ne pas avoir pu aller en Papouasie comme prévu cette année. Pas de problème avec les fermetures des frontières, même à quai elle aura l’impression de voyager.

• Un chien en peluche :

Vos marmailles vous réclament un royal bourbon depuis des mois, "en plus il y en a plein dehors !" Mais attention, si vous ne vous sentez pas d’accueillir un animal, ne cédez pas : il y a de très belles peluches dans les rayons des grandes surfaces. Un animal n’est pas un jouet !

• Masque en tissu

Tous les spécialistes mode s'accordent à dire que ce sera l'accessoire de l'année 2021 ! Votre petite soeur influenceuse vous remerciera.

• Une enceinte connectée :

Ah non, il n’y en a plus.

Allez, bon courage pour vos recherches, dans quelques heures ce sera de l’histoire ancienne… Jusqu’à l’année prochaine !



vc/www.iprenunion.com / redac@ipreunion.com