Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 9 heures

C'est un réveille bien humide qui se profile à La Réunion. La saison des pluies commence à doucement s'installer dans l'île, et apporte forcement avec elle son lot d'averses. Malheureusement pour les habitants du sud-est, de l'est, et d'une partie du nord, c'est à la période de Noël qu'une dépression tropicale a décidé de se former dans l'océand Indien (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

