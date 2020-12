Si les périodes de fin d'année sont l'occasion pour nous de passer du bon temps en famille ou entre amis, ces soirées peuvent rapidement devenir beaucoup moins agréables pour nos animaux. Entre les pétards, la musique et les bruits en tout genre, ces soirées sont souvent sources d'angoisse pour nos compagnons. Voici quelques recommandations pour leur faire passer les fêtes sereinement. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Des animaux errants ou morts sur le bord de la route, c'est malheureusement le triste constat que l'on dresse les lendemains de réveillons. Après cette année compliquée par la Covid-19 et le confinement, nos compagnons ont aussi le droit de passer un réveillon au poil.

• Comment gérer ses animaux avec les pétards ?

Si pour certains petits et grands les pétards sont synonymes d'amusement et d'émerveillement, ils sont dévastateurs pour les tympans sensibles de nos chiens et chats. "L'idéal serait de les habitués à rester enfermés dans une pièce quelques jours avant le réveillon. Vous laissez votre animal de compagnie environ une heure dans un endroit calme, la porte et les fenêtres fermées. Laissez-lui un vêtement ou un objet vous appartenant pour le rassurer. Il vaut mieux détacher les chiens car avec la chaine, ils peuvent s'étrangler" souligne Astrid Puissant, gérante du refuge pour animaux l'Arche de Noé.

• Que peut-on leur donner ou non à manger ?

Les repas peuvent aussi être dangereux, si Noël est la fête du partage, ne vous laissez pas attendrir par leur mine de chien battu et de chat dominateur. Nos plats de fêtes sont beaucoup trop gras pour eux. Le foie gras, le chocolat ou les marrons sont extrêmement dangereux. Ils provoquent la soif, des vomissements. Dans les cas les pous graves, ils peuvent même causer des troubles cardiaques ou un coma. Si pour les humains l'alcool est à consommer avec modération, pour les animaux il est bien évidement à proscrire. Il entraine chez eux de la somnolence, des troubles de l'équilibre, des paralysies et des difficultés respiratoires, un coma et même parfois la mort.

• Que faire si son animal s'est sauvé ?

Effrayé par les pétards, il est possible que votre animal de compagnie décide de s'enfuir. Dans ce cas il est conseillé de coller des affiches, de questionner le voisinage ou de poster sa photo sur les réseaux sociaux. Si votre animal est tatoué ou qu'il possède une puce, la fourrière vous contactera. Dans le cas contraire, cela sera à vous de prendre contact avec la fourrière la plus proche et de vous renseigner sur les jours de ramassage d'animaux.

En général, l'animal finit par retrouver le chemin de la maison les jours suivants, mais cela n'est pas toujours le cas. Alors pour éviter que la fête tourne au drame prenez bien soin de vos toutous et de vos minous

Joyeux à tou(te)s

ms.www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com