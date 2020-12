Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 47 minutes

La tempête tropicale Chalane se trouvait à 540 km au nord des côtes réunionnais ce vendredi matin 25 décembre 2020. Si elle ne représente aucune menace pour La Réunion, elle se dirige cependant vers l'est de Madagascar. La région entre les villes de Toamasina au Sud et de Sambava au Nord sont pour l'heure les plus exposées d'après Météo France. "La dégradation des conditions météorologiques dans ce secteur pourraient commencer ce soir" précise la station météorologique. (Photo Mtotec)

